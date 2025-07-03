Які прилади можуть вийти з ладу через перехід на 230 вольтів: важливо знати

З 1 липня Україна перейшла на новий стандарт, і замість звичних 220 В тепер у розетках буде 230 – і ще не всі знають, як це позначиться на роботі приладів.

Чимало українців з переходом на новий стандарт напруги почали перейматися про те, чи не вплине це негативно на роботу електроприладів, повідомляє 24 Канал.

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Чи може згоріти техніка від переходу на 230 вольтів?

Експерти переконані, що перехід на новий стандарт напруги принесе переваги: перш за все, підвищення енергоефективності, і водночас зменшиться і потреба у використанні стабілізаторів напруги. Втім, щодо цього пункту погоджуються не всі: деякі електрики переконані, що стабілізатори зовсім не будуть зайвими, і якщо є змога, варто користуватися ними й надалі.

Проводку і після переходу на 230 В потрібно періодично оглядати, адже з часом і електроприлади, і розетки у старих будинках можуть пошкодитися. Втім, проводити ремонт під напругою самостійно заборонено: краще довірити цю роботу професійним електрикам.

Та щодо приладів перейматися точно не варто: у багатьох країнах світу 230 вольтів у розетках вже давно, і там працює та сама техніка, якою користуються також і українці.



Перехід на 230 вольтів не вплине на техніку / Фото Pexels

Окрім того, важливо зауважити, що й так напруга у мережі постійно змінюється від номінального показника приблизно на 10% – від 207 до 253 вольтів. А це значить, що обмежувати себе у користуванні тими чи іншими приладами точно не варто.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом пояснив, що номінально напруга у 230 вольтів в Україні є ще з 2014 року.

До того ж насправді 1 липня процес переходу на нову номінальну напругу не почався, а завершився – до 1 липня 2025 року тривав 10-річний перехідний період,

– сказав він.

Втім, все ж варто бути обережними із неякісними, старими електроприладами, яким більше, ніж 10 – 15 років. Не залишайте їх увімкненими без нагляду, а якщо помітите дим, перебої у роботі тощо – негайно вимикайте.

До речі, раніше ми розповідали, як уникнути короткого замикання після переходу на 230 вольтів.