Какие приборы могут выйти из строя из-за перехода на 230 вольт: важно знать

С 1 июля Украина перешла на новый стандарт, и вместо привычных 220 вольт теперь в розетках будет 230 и еще не все знают, как это скажется на работе приборов.

Многие украинцы с переходом на новый стандарт напряжения начали беспокоиться о том, не повлияет ли это негативно на работу электроприборов, сообщает 24 Канал.

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Может ли сгореть техника от перехода на 230 вольт?

Эксперты убеждены, что переход на новый стандарт напряжения принесет преимущества: прежде всего, повышение энергоэффективности, и одновременно уменьшится и потребность в использовании стабилизаторов напряжения. Впрочем, по этому пункту соглашаются не все: некоторые электрики убеждены, что стабилизаторы совсем не будут лишними, и если есть возможность, стоит пользоваться ими и в дальнейшем.

Проводку и после перехода на 230 В нужно периодически осматривать, ведь со временем и электроприборы, и розетки в старых домах могут повредиться. Впрочем, проводить ремонт под напряжением самостоятельно запрещено: лучше доверить эту работу профессиональным электрикам.

Но относительно приборов переживать точно не стоит: во многих странах мира 230 вольт в розетках уже давно, и там работает та же техника, которой пользуются также и украинцы.



Переход на 230 вольт не повлияет на технику / Фото Pexels

Кроме того, важно заметить, что и так напряжение в сети постоянно меняется от номинального показателя примерно на 10% – от 207 до 253 вольт. А это значит, что ограничивать себя в пользовании теми или иными приборами точно не стоит.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом объяснил, что номинально напряжение в 230 вольт в Украине есть еще с 2014 года.

К тому же на самом деле 1 июля процесс перехода на новое номинальное напряжение не начался, а завершился – до 1 июля 2025 года длился 10-летний переходный период,

– сказал он.

Впрочем, все же стоит быть осторожными с некачественными, старыми электроприборами, которым больше, чем 10 – 15 лет. Не оставляйте их включенными без присмотра, а если заметите дым, перебои в работе и т.д. – немедленно выключайте.

Кстати, ранее мы рассказывали, как избежать короткого замыкания после перехода на 230 вольт.