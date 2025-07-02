Переживать о том, что после изменения напряжения сгорит старая техника – не стоит, поскольку она способна выдержать напряжение даже до 250 вольт, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Как избежать короткого замыкания

Большинство людей занимаются тем, можно ли одновременно включать, к примеру, пылесос и электрочайник. Такая опция разрешается, потому что переход на 230 вольт не ограничивает бытовую активность, но в пиковые часы – утро и вечер, лучше не перегружать энергосеть.

Лучше все же ограничить себя в том, чтобы вместе включать стиральную машину, микроволновку, электрочайник и пылесос. Отказ от всех девайсов поможет электросистеме работать стабильнее. Для безопасности можно установить стабилизатор напряжения.

Старые проводки заменять тоже не надо, но если ей уже более 20 лет, то ее стоит проверить на изношенность, чтобы избежать потенциального короткого замыкания. Это особенно касается старых домов и квартир. Решить этот вопрос поможет ОСМД или ЖЭК.

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К слову, изменение напряжения не повлияет на суммы в платежках, поскольку потребители платят за фактически потребленную электроэнергию, а большинство бытовых приборов уже рассчитаны на новое напряжение.