Треба поспішати: як пересадити півонії у вересні, щоб вони пишно цвіли восени

В осінню пору обов’язково треба пересаджувати півонії. Ця процедура є необхідною, щоб підготувати їх до зимівлі та подальшого весняного цвітіння.

Пересадка півоній потрібна для майбутнього збільшення зеленої маси, очищення від патогенних мікроорганізмів та й загалом зміни ландшафту.

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Коли треба пересаджувати півонії

Переважно півонії пересаджують у вересні. Цю процедуру треба зробити тоді, коли надворі ще тепло, аби рослина встигла наростити систему корінців та успішно перезимувати. Якщо ж здійснити пересаджу пізно восени, то квіти не встигнуть прижитися, а всі зусилля будуть марними.

Осінь є найсприятливішим часом для пересадки півоній, а все тому, що навесні не можна розділювати кущі, інакше це призведе до загибелі рослини. Квіти пересаджені у весняну пору будуть погано рости або сформувати погану кореневу систему.



Півонії треба пересаджувати восени / Фото Pexels

Де пересадити півонії

Місце для пересадки має бути добре освітлювальним, бо півонії не люблять тінь. Якщо на них не буде падати сонце, то через деякий час вони згинуть. Оберіть клумбу подалі від будинку, найкраще їх висаджувати в саду, але там, де їх не будуть затіняти кущі та дерева.

Як пересадити півонії восени

Спочатку треба акуратно викопати квіти й підготувати відповідну яму для пересадки. У ґрунт треба додати поживну суміш з торфу, деревної золи, піску чи перегною. Після пересадки ґрунт навколо куща треба ущільнити руками й рясно полити рослини, а стебла вкоротити до висоти 15 сантиметрів. Також півонії можна підживити спеціальними добривами.

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Як підготувати півонії до зими

Після пересадки вже перед зимою півонії треба якісно укрити, щоб вони пережили сильні морози. З настанням холодів рослину треба підгорнути, а далі накрити мульчею. Це може бути тирса, ялинове гілля, перегній чи сухе листя. Укриття має мати товщину 15 – 20 сантиметрів, щоб квіти вбереглися від сильних перепадів температур та холодних вітрів.