Покупка меду – це відповідальна справа. Адже недоброчесні продавці часом продають підробки: підфарбований цукровий сироп, який видають за мед.

Мед – це чудовий натуральний підсолоджувач, і високий попит на нього викликає відповідну реакцію і в шахраїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ваша пасіка". Тож розповідаємо, як відрізнити натуральний мед від підробки.

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Перевірка меду сірником

Це надзвичайно простий спосіб, що допоможе визначити, чи мед якісний. Для цього потрібно запалити сірник та піднести вогонь до продукту. Якщо мед почне плавитися не одразу ж, тоді він натуральний. А ось якщо чекати не доводиться – є велика ймовірність, що перед вами цукровий сироп.

Перевірка йодом

У склянці води потрібно розвести кілька ложок меду. Передусім слідкуйте, чи випаде осад – це ознака підробки. Після цього додайте у воду кілька крапель йоду. Суміш не має синіти, в іншому ж випадку це не мед.

Аркуш паперу

Якщо навколо краплі меду на папері почали утворюватися мокрі плями – скоріш за все не надто чесний продавець вже розвів мед водою.



Мед можна перевірити на папері / Фото Pexels

Перевірка хлібом

Все, що вам знадобиться – це шматочок черствого хліба. Його потрібно помістити у місткість з ласощами. Якщо продукт натуральний, тоді хліб залишиться твердим. А ось сиром може розм'якшити буханець.

До слова, раніше ми вже розповідали, як можна перевірити яйця на свіжість ще в магазині – цей простий лайфхак варто знати.

Перевірка меду оцтом

У розведений у воді мед потрібно крапнути трохи оцту. Якщо мед натуральний, нічого не станеться. А ось підробку ви помітите одразу ж – суміш почне пінитися.