Як перевірити якість бензину: вам знадобиться лише аркуш паперу

Перевірити паливо можна досить швидко та надійно. Власники автомобілів можуть вдаватися до таких перевірок, оскільки неякісний бензин може призвести до поломки транспортного засобу.

Використання поганого палива впливає на двигун, страждає також паливна система автомобіля. Саме тому водіям важливо розуміти якість бензину, яким вони заправляють машину.

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Як перевірити якість палива

Перевіряти бензин можна багатьма способами. Існують прості домашні або складні лабораторні перевірки. Експерти кажуть, що є один дуже елементарний тест для палива, який зможуть провести навіть недосвідчені водії. Щоб його зробити не треба ніяких грошових чи часових витрат.

Візьміть звичайний зошит чи блокнот або ж аркуш формату А4. Загалом для цього методу підходить будь-який папір.



Поганий бензин псує автомобіль / Фото Pexels

На чистий аркуш паперу капніть бензин та уважно подивіться на пляму, яка утвориться. Якщо вона буде ледь помітною та майже прозорою – це свідчить про якісне пальне. А от неякісний бензин можна визначити за кількома характеристиками:

Слід занадто мутний та відразу впадає в око;

Пляма занадто жирна, тож свідчить про наявність різних домішок – моторної оливи чи гасу;

Якщо ж пляма стала кулястої форми, то в бензині містяться домішки води.

Такі прості способи перевірки бензину в домашніх умовах допоможуть вам уникнути ризику користуванням неякісним паливом, оскільки потім ви витратите чимало коштів на ремонт автомобіля.