Чи потрібно підгортати помідори: багато дачників про це не знають

Городники звикли підгортати картоплю, але не всі знають, що для розвитку та розвитку треба також підгортати помідори.

Підгортання томатів – це агротехнічний прийом, який включає насипання ґрунту навколо основи рослин. Досвідчені дачники назвали 5 причин, чому треба підгортати помідори.

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Зміцнення кореневої системи

Підгортання стимулює утворення додаткових коренів на нижній частині стебла. Відповідно це зміцнює кореневу систему, тож рослина має кращу стійкість до вітру та покращує здатність поглинати поживні речовини з ґрунту. Розвинена коренева система сприяє продуктивності рослини.

Покращення доступу до поживних речовин

При підгортанні ґрунт навколо рослин насичується поживними речовинами з органічних матеріалів. Це впливає на живлення рослин та підвищує їхню врожайність. Підгорнутий ґрунт стане пухким, тож здатен утримувати вологу.



Підгортання помідорів має багато переваг / Фото Pexels

Контроль бур’янів

Якщо підгортати помідори, то можете придушити ріст бур’янів навколо рослин. Шар ґрунту перекриє їм світло, тож унеможливить проростання. Чим менше бур’янів буде на ділянці, тим більше поживних речовин та води дістанеться помідорам.

Збереження вологи

Підгортання покращує здатність утримування вологи. Це зменшує випаровування води з поверхні ґрунту.

Захист від хвороб

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Підгортання запобігає деяким хворобам помідорів, які розвиваються в результаті контакту нижнього листя з ґрунтом. Підгортання зменшує ризик ураження ґрунтовими патогенами. Від аерування знижується волога та зменшується розвиток грибкових захворювань.

Підгортати помідори треба тоді, коли вони досягнуть висоти 20 – 30 сантиметрів, а потім ще через кілька тижнів, коли рослини виростуть ще більше.

Підгорніть ґрунт навколо основи, створивши незначний пагорб. Це зробіть за допомогою сапки. Дачники кажуть, що при підгортанні можна додавати органічні матеріали – компост чи перегній.