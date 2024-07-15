Нужно ли окучивать помидоры: многие дачники об этом не знают

Огородники привыкли окучивать картофель, но не все знают, что для развития и развития надо также окучивать помидоры.

Окучивание томатов – это агротехнический прием, который включает насыпание грунта вокруг основания растений. Опытные дачники назвали 5 причин, почему надо окучивать помидоры.

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Укрепление корневой системы

Окучивание стимулирует образование дополнительных корней на нижней части стебля. Соответственно это укрепляет корневую систему, поэтому растение имеет лучшую устойчивость к ветру и улучшает способность поглощать питательные вещества из почвы. Развитая корневая система способствует производительности растения.

Улучшение доступа к питательным веществам

При окучивании почва вокруг растений насыщается питательными веществами из органических материалов. Это влияет на питание растений и повышает их урожайность. Подгорнутая почва станет рыхлой, поэтому способна удерживать влагу.



Окучивание помидоров имеет много преимуществ / Фото Pexels

Контроль сорняков

Если окучивать помидоры, то можете подавить рост сорняков вокруг растений. Слой почвы перекроет им свет, поэтому сделает невозможным прорастание. Чем меньше сорняков будет на участке, тем больше питательных веществ и воды достанется помидорам.

Сохранение влаги

Окучивание улучшает способность удерживания влаги. Это уменьшает испарение воды с поверхности почвы.

Защита от болезней

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Окучивание предотвращает некоторые болезни помидоров, которые развиваются в результате контакта нижних листьев с почвой. Окучивание уменьшает риск поражения почвенными патогенами. От аэрирования снижается влага и уменьшается развитие грибковых заболеваний.

Окучивать помидоры надо тогда, когда они достигнут высоты 20 – 30 сантиметров, а потом еще через несколько недель, когда растения вырастут еще больше.

Приподнимите почву вокруг основания, создав незначительный холм. Это сделайте с помощью тяпки. Дачники говорят, что при окучивании можно добавлять органические материалы – компост или перегной.