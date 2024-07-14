Почернение плодов или листьев на помидорах свидетельствует о развитии болезней, неправильный уход или повреждения насекомыми-вредителями. Кроме того, причиной почернения являются грибковые заболевания.
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Фитофтороз
Это заболевание поражает зелень. На нижней части листьев могут появиться серые пятна, на верхней – темные или бурые. Снаружи плоды начнут покрываться темными пятнами, а внутри уже начнут активно гнить.
Чаще всего помидоры заражаются фитофторозом из-за влажности и дождливого лета. Специалисты советуют поэтому проводить подливание под корень. Для профилактики фитофтороза помидоры надо опрыскивать соленой водой. На начальной стадии болезни подойдет раствор бордоской смеси.
Обрезка поврежденных плодов
Больные и поврежденные плоды надо обрезать. Если же плоды уже черные – спасти их будет крайне трудно. Для остальных плодов можете применить чесночный настой, который имеет антибактериальные на противогрибковые свойства.
Несколько зубчиков чеснока раздавите и залейте горячей водой в пропорции 4-5 штук на 1 литр горячей воды. Дайте раствору настояться, а тогда предварительно процедив подлейте помидоры.
Что надо сделать для профилактики
В течение нескольких лет не стоит высаживать помидоры на один и тот же участок. Место посадки надо регулярно менять. Дачники не советуют сажать помидоры на картофельные грядки, поскольку риск развития фитофторы только возрастет.