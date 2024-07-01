Правильная подкормка помидоров – это залог их роста и обильного урожая. И для того, чтобы правильно внести удобрения, нужно обратить внимание на несколько важных моментов – например, насколько уже большие помидоры, какая погода и тому подобное.

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Чем подкормить помидоры

Первое, что нужно помидорам в середине лета – это минеральные удобрения, в составе которых будет фосфор и калий. И один из лучших и проверенных средств – это гумат калия, то есть абсолютно натуральный препарат, который стимулирует развитие растений.

Вам нужна будет 1 столовая ложка средства, которую следует развести в 10 литрах воды. Обрабатывать этим раствором помидоры можно каждые 2 – 3 недели вплоть до сбора урожая. Впрочем, это обязательно нужно делать по влажной земле для того, чтобы раствор лучше поглощался.



Помидоры нужно как следует подкармливать / Фото Pexels

Пепел

Если вы хотите собрать рекордный урожай, тогда вам не обойтись без золы. Вам нужно взять один стакан продукты и развести в 10 литрах воды и просто поливать раствором все растения, а пепел, который не удалось растворить, можно просто высыпать под кусты.

Внекорневую подкормку золой также можно проводить: 300 граммов золы нужно развести в 3 литрах воды, прокипятить полчаса, настоять 5 часов, а после этого развести в 10 литрах воды. После этого средство нужно процедить и опрыскать ботву. Для того, чтобы растворение проходило лучше, можно в раствор натереть немного хозяйственного мыла.