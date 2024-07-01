Правильне підживлення помідорів – це запорука їхнього росту та рясного урожаю. І для того, щоб правильно внести добрива, потрібно звернути увагу на кілька важливих моментів – наприклад, наскільки вже великі помідори, яка погода тощо.

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Чим підживити помідори

Перше, що потрібно помідорам в середині літа – це мінеральні добрива, у складі яких буде фосфор та калій. І один з найкращих та перевірених засобів – це гумат калію, тобто абсолютно натуральний препарат, який стимулює розвиток рослин.

Вам потрібна буде 1 столова ложка засобу, яку варто розвести в 10 літрах води. Обробляти цим розчином помідори можна кожні 2 – 3 тижні аж до збору урожаю. Втім, це обов'язково потрібно робити по вологій землі для того, щоб розчин краще поглинався.



Помідори потрібно як слід підживлювати / Фото Pexels

Попіл

Якщо ви хочете зібрати рекордний урожай, тоді вам не обійтися без попелу. Вам потрібно взяти одну склянку продукти та розвести у 10 літрах води й просто поливати розчином усі рослини, а попіл, який не вдалося розчинити, можна просто висипати під кущі.

Позакореневе підживлення попелом також можна проводити: 300 грамів попелу потрібно розвести в 3 літрах води, прокип'ятити пів години, настояти 5 годин, а після цього розвести у 10 літрах води. Після цього засіб потрібно процідити та обприскати бадилля. Для того, щоб розчинення проходило краще, можна в розчин натерти трохи господарського мила.