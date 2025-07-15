Для того, щоб троянди милували оком аж до вересня, їм потрібно приділити належний догляд, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Підживлення є обов’язковим етапом, на який треба звернути особливу увагу в середині літа.

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Чим підживити троянди у липні?

У липні троянди активно цвітуть, тому крім поливу квітам ще варто додати мікроелементи, які здатні підтримати ріст та силу куща. Дуже гарний вплив на квіти має обприскування засобом, який досить легко приготувати.

Рецепт підживлення для троянд

У 10 літрах води потрібно розвести столову ложку 9% оцту, йоду та рідкого мила. Останній інгредієнт повинен бути без сильного аромату й без барвників. Спочатку розчиніть мило з водою, а тоді додайте оцет та йод. Усе добре перемішайте й перелийте у пульверизатор.



Чудове добриво для троянд у липні / Фото Pexels

Дачники радять робити розпилення від верху куща до низу, не зачепивши пелюсток. За словами садівників, ефект від цього добрива буде помітним після першої обробки. Добриво має гарний вплив на квіти, оскільки листя стане насиченішим, а троянди набагато здоровішими.

До слова, троянди із закритою кореневою системою можна висаджувати влітку, якщо правильно підібрати час і місце. Як правильно садити троянди – читайте в нашому матеріалі.

Обробка раз на тиждень до кінця сезону вплине на пишне й тривале цвітіння. Таке підживлення не забирає багато часу, але приносить багато користі.