Герань цвістиме цілий рік: цей копійчаний засіб працює безвідмовно

Якщо у вашому будинку з'явилася герань, звісно ж, хочеться, аби вона цвіла якомога довше – і цього можна досягти, якщо розібратися з елементарним доглядом за рослиною.

Герань – це надзвичайно популярна квітка, яку можна побачити практично у будь-якому домі – і зазвичай вона стоїть у цвіту незалежно від пори року, повідомляє 24 Канал. І якщо ви також хочете, аби ваші герані цвіли безперестанку, потрібно розібратися з одним елементарним підживленням.

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Чим підживити герань, аби вона цвіла весь час?

Пишне цвітіння герані можна забезпечити тільки правильним і ретельним доглядом. А також підживленням – адже без добрив не можна й сподіватися на те, що рослина буде тішити квітами.

І є один засіб, який ідеально підійде для стимулювання цвітіння герані, і він точно є у вас вдома – це йод. Приготувати підгодівлю просто – потрібно тільки у літрі води розчинити одну краплю йоду. Воду беріть для цього відстояну та кімнатної температури, і за добу до поливу трохи зволожте воду у горщику та розпушіть її.

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Під один кущик герані потрібно внести всього 7 ложок розчину, і не більше.

Втім, це не єдиний засіб, яки дасть потрібний результат. Також можна підживити герань розчином дріжджів – вони містять чимало корисних мікроелементів, що активізують перероблення органічних сполук у ґрунті та рослинах. І тоді і склад, і якість землі покращуються, а імунітет рослин до хвороб та шкідників підвищується.



Герань потрібно підживити для цвітіння / Фото Pexels

Для того, аби приготувати підживлення, потрібно взяти приблизно 100 грамів сухих дріжджів, розвести їх у чотирьох склянках теплої води та ретельно перемішати. Після цього можна використовувати розчин для поливу квітів.

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І ще один спосіб підживлення герані, про який точно не варто забувати – це цукром. Чимало рослин полюбляють солодкі підживлення – і якщо цей продукт вносити у розумних кількостях, це може активізувати цвітіння.

Цукор зазвичай допомагає підтримувати ріст квітів взимку, коли вони страждають від нестачі світла. Але підходять цукрові добавки для зміцнення рослин і навесні. Це посилює їхній ріст, покращує цвітіння та збільшує його тривалість.

На чотири склянки води потрібно додати всього кілька столових ложок цукру, і після цього полити розчином герань. Та проводити таке підживлення можна не частіше, ніж раз на місяць, аби не допустити утворення плісняви та гнилі.