Лілії цвістимуть як ніколи пишно: підживіть їх цим влітку

Квіти, як і будь-які інші рослини, також потребують підживлень – і особливо у період цвітіння, аби воно продовжувалося якомога довше. Але потрібно підібрати правильні добрива, аби отримати бажаний результат.

Підживлення лілій – це одне з найважливіших завдань городників влітку. І саме воно допоможе отримати найкраще і найдовше цвітіння, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Агроцентр".

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Чим підживити лілії?

Городники переконані, що для лілії в липні потрібний подвійний суперфосфат – на квадратний метр використовуйте по дві столові ложки засобу. Окрім того, можна використати і калімагнезію – столова ложка на квадратний метр. Ці засоби допоможуть зміцнити стебла рослини та підготувати їх до цвітіння.

Втім, досвідчені садівники не зупиняються на цих підживленнях. Приблизно 4 – 5 разів на літо потрібно вносити деревний попіл – ця проста процедура сприятиме пишному цвітінню рослини, а самі квіти стануть в рази більшими.

Ще перед появою бутонів під корінь можна внести розведену у воді аміачну селітру. А ось останнє підживлення вноситься, коли квіти вже відцвітають – тобто у серпні та на початку вересня. Це допоможе цибулині відновитися та приготуватися до зими. Використовується для цього сульфат калію та суперфосфат.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, що потрібно зробити з гортензіями в липні, аби вони цвіли пишно та добре росли.



Лілії потрібно підживлювати вчасно / Фото Pexels

Що вносити під час висаджування?

Успіх росту та цвітіння лілії закладається ще в момент посадки, хоч і не всі садівники думають про це наперед. Передусім потрібно підібрати ділянку з родючим ґрунтом, що міститиме багато мікроелементів – у такому випадку перші роки після висаджування лілія добре квітнутиме навіть без додаткових підживлень.

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А ось для тог, аби зрозуміти, які добрива вносити надалі, потрібно розібратися, який у вас ґрунт – піщаний, вапняний, торф'яний, суглинний чи глинистий.

Якщо ділянка глиниста, перед посадкою внесіть торф, пісок та органічні добрива. А ось піщаний та вапняний ґрунт потребують органіки.