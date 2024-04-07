Городники кажуть, що часник можна підживлювати вже тоді, коли земля прогріється до 8 градусів. Вам треба застосувати насамперед мінеральні добрива – сульфат магнію та аміачну селітру. Ці речовини допоможуть часнику добре розвиватися та захистять від пожовтіння.

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Як підживити озимий часник

Перед самим удобрюванням часнику, його треба підлити та зачекати годину, щоб вода добре увібралася в грядку. У цей час підготуйте розчин.

У невелику ємність налийте 300 міліграмів води, насипте 1 столову ложку аміачної селітри та 1 столову ложку сульфату магнію. Розмішайте добре все, щоб гранули добрива розчинилися. Тоді перелийте розчин у лійку чи відро та приступайте до поливу.



Підживлювати озимий часник треба у квітні / Фото Pexels

Часник треба поливати рясно, бо росте він на глибині приблизно 8 сантиметрів, тому треба, щоб розчин з добривом досягнув кореня. Коли ґрунт прогріється до 15 – 16 градусів тепла, часник можна підгодовувати органічним добривом, до прикладу, курячим послідом.

На цьому ж етапі часник можна обробити для профілактики мухи цибулі. Садівники радять використовувати тютюновий пил. Візьміть трохи засобу та обробіть часник по листку.