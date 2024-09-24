Своєчасне підживлення допоможе смородині на зиму зміцнити свою кореневу систему, пишуть Поради 24. Підживлювати смородину восени можна органічними та мінеральними добривами. В осінню пору смородині найбільше потрібен фосфор і калій. Чим саме підживити кущі смородини та які поради справді ефективні – читайте далі в матеріалі.

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Сульфат калій

Щоб забезпечити смородину всіма необхідними поживними речовинами на зиму, треба 30 грамів сульфату калію розвести у 10 літрах води та підлити цим розчином смородину.

Картопляне лушпиння

Садівники підживлюють кущі смородини картопляним лушпинням, оскільки шкірка здатна покращити врожайність ягід та забезпечує повноцінний ріст. У шкірці міститься багато калію, магнію, кальцію, фосфору та заліза, які здатні разом вплинути на солодкість ягід та їхній розмір.

Для настою потрібно взяти 2 кілограми замороженої картопляної шкірки, розморозити, а тоді залити 10 літрами гарячої води. Залишіть розчин настоятися на добу, а тоді процідіть. На 1 кущ треба використати 1 літр цього настою.



Осінні добрива покращать урожай влітку / Фото Pexels

Дріжджі

30 грамів сухих дріжджів треба розвести в літрі води. Щоб добриво почало бродити, додайте 0,5 склянки цукру та все ретельно перемішайте. До приготованої суміші треба додати 4 літри теплої води та залишити в темному місці на кілька діб.

Підживлення треба перемішувати кожного дня. Один літр цього добрива треба далі розвести з 9 літрами води та цим розчином поливати смородину. На один кущ потрібно від 3 до 5 літрів рідини.

Сульфат калію та суміш амофосу

Ці добрива є одними з найкращих для підживлення смородини восени. На 1 кілограм амофосу потрібно 0,5 кг сульфату калію. Під кожен кущ треба розсипати 5 столових ложок суміші добрива. Окрім того, 2 столові ложки сульфату калію можна розвести в 10 літрах води для підливання кущів.