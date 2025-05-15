Як підживити вишню у травні: найкращі поради для кращого урожаю
- У травні вишню важливо підживлювати для кращого росту, використовуючи азотні добрива для молодих дерев і комплексні мінеральні добрива для дорослих.
- Органічні добрива, такі як компост або пташиний послід, покращують структуру ґрунту і мікрофлору, особливо ефективні на бідних ґрунтах.
- Добрива слід вносити у вологий ґрунт після поливу, щоб уникнути опіків кореневої системи, і бути обережним з кількістю, щоб уникнути шкоди.
Підживлювати треба не лише овочі та ягоди, але й дерева. У травні вишня починає активно нарощувати зелену масу, формувати квіти й зав’язь плодів, тому цей час є ідеальним для хорошого живлення. Добрива є дуже важливими для того, щоб період плодоношення у вишні був вдалим.
Своєчасне підживлення добре впливає не лише на якість урожаю, але й на загальний стан дерева, його стійкість до шкідників в та різних хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Avantura. У травні треба однаково підживлювати молоді та дорослі дерева.
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Чим підживити молоді дерева
Молоді дерева ще не вступили у фазу активного плодоношення, тому треба завдяки підживленню сформувати міцне коріння та крони. У травні доцільно підживлювати дерева азотними добривами, які стимулюють ріст. Дачники радять використовувати сечовину чи розведений настій коров’яку.
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Добрива варто вносити у вологий ґрунт після поливу, щоб уникнути опіків кореневої системи.
Чим підживити старі дерева
Дорослі дерева треба підживлювати по-іншому. Вишня потребує комплексної підтримки, тому треба використовувати мінеральні добрива з поєднанням азоту, фосфору та калію. Підходять спеціальні суміші для плодових дерев чи ніроамофоска.
Добриво вноситься у приствольне коло. Перед цим попередньо треба розпушити ґрунт. Окрім основного підживлення, варто обприскувати вишню мікроелементами. Це може бути бор, марганець чи цинк.
Найкраще підживлення для вишні / Фото Pexels
Звернути увагу також треба й на органічні речовини. Замість мінеральних добрив обирайте настій компосту, пташиний послід чи трав’яний бродильний розчин. Ці підживлення не лише чудово удобрюють дерева, але й покращують структуру ґрунту й активізовують корисну мікрофлору. Органічні речовини є особливо ефективними для дерев, які ростуть на бідних та піщаних ґрунтах.
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Будьте обережними з добривами, оскільки надлишок може нашкодити. Якщо ви підживлювали вишні під час перекопування, то у травні підживлення має бути помірним.