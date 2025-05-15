Як підживити вишню у травні: найкращі поради для кращого урожаю

Підживлювати треба не лише овочі та ягоди, але й дерева. У травні вишня починає активно нарощувати зелену масу, формувати квіти й зав’язь плодів, тому цей час є ідеальним для хорошого живлення. Добрива є дуже важливими для того, щоб період плодоношення у вишні був вдалим.

Своєчасне підживлення добре впливає не лише на якість урожаю, але й на загальний стан дерева, його стійкість до шкідників в та різних хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Avantura. У травні треба однаково підживлювати молоді та дорослі дерева.

Читайте також Шпаки до черешні навіть не підлетять: елементарний лайфхак

Чим підживити молоді дерева

Молоді дерева ще не вступили у фазу активного плодоношення, тому треба завдяки підживленню сформувати міцне коріння та крони. У травні доцільно підживлювати дерева азотними добривами, які стимулюють ріст. Дачники радять використовувати сечовину чи розведений настій коров’яку.

Дачний сезон вже стартував. А це означає, що пора заглянути на Prom, де є широкий асортимент товарів у розділі "Дім і сад". Різноманітні добрива, сітки, розсада, садовий інвентар: на Промі є все, що потрібно для догляду за домом та городом.

Добрива варто вносити у вологий ґрунт після поливу, щоб уникнути опіків кореневої системи.

Чим підживити старі дерева

Дорослі дерева треба підживлювати по-іншому. Вишня потребує комплексної підтримки, тому треба використовувати мінеральні добрива з поєднанням азоту, фосфору та калію. Підходять спеціальні суміші для плодових дерев чи ніроамофоска.

Добриво вноситься у приствольне коло. Перед цим попередньо треба розпушити ґрунт. Окрім основного підживлення, варто обприскувати вишню мікроелементами. Це може бути бор, марганець чи цинк.



Найкраще підживлення для вишні / Фото Pexels

Звернути увагу також треба й на органічні речовини. Замість мінеральних добрив обирайте настій компосту, пташиний послід чи трав’яний бродильний розчин. Ці підживлення не лише чудово удобрюють дерева, але й покращують структуру ґрунту й активізовують корисну мікрофлору. Органічні речовини є особливо ефективними для дерев, які ростуть на бідних та піщаних ґрунтах.

До слова! Для рясного врожаю абрикос потрібно підживлювати. Чим підживити абрикос у травні – читайте в нашому матеріалі.

Будьте обережними з добривами, оскільки надлишок може нашкодити. Якщо ви підживлювали вишні під час перекопування, то у травні підживлення має бути помірним.