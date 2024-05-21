Чим підживити огірки в травні: городники назвали один розчин для поливу

Травень – ідеальний місяць для посадки у відкритий ґрунт розсади та насіння. Всі знають, що для того, щоб огірки добре росли, їх треба підживлювати, тому сьогодні розкажемо про одне з найкращих добрив.

Згідно з посівним календарем на травень, огірки варто садити 23 – 24 травня та 27 – 28 травня. Якщо вірити фахівцями, то ці дні перебувають в певній фазі Місяця, коли будь-які городні справи дадуть великий врожай.

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Чим підживлювати огірки

Щоб огірки вкоренилися, росли міцними й здоровими, вони потребують підживлення. Один з найпоплярніших добрив – це розчин дріжджів та молока, яким треба підливати огірки тричі за сезон.

Виявляється, що добриво на основі дріжджів допоможе оживити ґрунт та створить хороші умови для розмноження корисних бактерій. Цей природний стимулятор важливо внести перед початком цвітіння огірків, щоб кущі були міцними та стійкими від хвороб. Цей природний стимулятор варто внести перед початком цвітіння огірків, щоб кущі були міцними й стійкими до хвороб.



Огірки люблять дріжджове підживлення / Фото Unsplash

Як робити розчин

У літрі теплого молока розведіть 1 пакетик сухих дріжджів, додайте 1 столову ложку цукру, розмішайте й залишіть на кілька годин. Вже отриману суміш молока з дріжджами треба розчинити в 10 літрах теплої води.

На один кущ потрібно 500 міліграмів підгодівлі. Після цього лунки присипте сухим попелом, у якому міститься багато калію.

Для кореневого підживлення склад суміші можна змінити. 20 грамів сухих дріжджів слід розвести в 2 літрах води кімнатної температури з додаванням 4 столових ложок цукру. Дайте настоятися день та влийте суміш у 10-літрове відро теплої води. Підгодовувати огірки дріжджами можна через 2 – 3 тижні після сходів.

Настоюйте 1 день, влийте у 10-літрове відро теплої води та поливайте під корінь. Не підживлюйте частіше, ніж 3 рази за сезон, інакше кущ буде гірше плодоносити.