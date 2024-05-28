Чим підживити розсаду перцю: урожай буде великим і соковитим

Щоб перець виріс солодким, великим та смачним, його варто добре підживити. Сезон садівництва в самому розпалі, тож дізнайтеся, чим рекомендовано його удобрити.

Зверніть увагу на полив рослин. Вода підживлює ріст та впливає на розвиток перцю. Перець любить вологу, однак варто підливати помірно. Занадто багато води лише погіршить ріст перцю, тому поливати варто раз в тиждень теплою водою.

Які речовини потрібні перцю

Найкраще на перець впливає сечовина та суперфосфат. Втім садівники кажуть, що можна використовувати й інші додаткові добрива.

Азот – активізує ріст та зміцнює паростки;

Фосфор та калій – допомагає нарощувати, зміцнювати коріння та підвищує імунітет рослини;

Органіка та мінеральні комплекси необхідні для формування зав’язі;

Фунгіциди застосовують для захисту від шкідників та хвороб.



Найкращі підживлення для перцю / Фото Pexels

Коли удобрювати розсаду перцю

Для хорошого росту розсаду варто підживлювати не більше одного чи двох разів. Необідні добрива продаються в спеціалізованих магазинах, втім також можна використовувати компост, сечовину, гній та перегній.

Перше підживлення можна робити вже після появи двох паростків. Використовуйте для цього суперфосфат.

Підживлення сечовиною варто проводити через два тижні після першого підживлення. На 10 літрів води потрібно 5 – 7 грамів сечовини й 30 грамів суперфосфату.

За 3 дні до висадки можна зробити ще одне підживлення. Для цього в 10 літрах води варто розвести 50 грамів суперфосфату та 20 – 30 грамів сульфату калію.

Як правильно вносити добрива

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Слідкуйте за кількома факторами, щоб добрива добре засвоювалися. До прикладу, добрива під корінь рекомендовано вносити в ранкові години. З мінеральними добривами слід бути обережними, оскільки вони не мають потрапляти на листя та стебла рослин. Є певний ризик, що перець може отримати опіки.

Щоб поживні речовини швидко увійшли в дію, їх вносять з поливом та розпушуванням ґрунту. Слідкуйте за тим, що перед годівлею розсади перцю ґрунт був вологим. Дотримання кількох правил подарують вам чималий урожай перців.