Правильний догляд за картоплею на городі – це запорука її росту та розвитку, а також – гарного врожаю. І після посадки бульби чимало садівників просто забувають про неї та залишають без поливу, а так робити не можна.

Цікаво Як позбутися довгоносика на полуниці: народний метод усуне 80% шкідників

Коли поливати картоплю на городі

Як і будь-який інший овоч, картопля дуже сильно потребує води. І якщо ви не поливатимете її протягом росту, це буде великою помилкою. І чимало дачників, які не забувають про полив картоплі, отримують в 2 чи навіть 3 рази більший урожай.

Втім, відразу ж після посадки поливати картоплю все ж не слід ,адже вона тоді може надто сильно витягнутися вгору. Листя стане надто великим і сильним, натомість коренева система ослабне, і картопля не виросте великою. Варто дочекатися появи хоча би 4 листків перед тим, як починати полив.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Але найважливіший період, коли полив картоплі надзвичайно важливий – це цвітіння. Саме тоді закладається майбутній врожай, а також визначається кількість та розмір майбутніх бульб. Тож у цей період достатня кількість вологи може дуже сильно впливати на врожай.



Картопля потребує поливу / Фото Pexels

Але частота поливу картоплі все ж залежить від сорту овочу, а також типу ґрунту та погодних умов. І якщо у вашому регіоні не надто спекотна погода, а також часто йдуть дощі, тоді поливи можна замінити підгортанням. А ось у жарких областях поливи ігнорувати не варто.

В середньому досвідчені городники радять поливати картоплю приблизно раз на 10 днів, якщо не йдуть дощі. Для того, щоб перевірити вологість, вам потрібно опустити палець на 5 сантиметрів у глибину, і якщо ґрунт сухий, тоді настав час братися за полив.