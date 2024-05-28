Правильный уход за картофелем на огороде – это залог его роста и развития, а также – хорошего урожая. И после посадки клубня немало садоводов просто забывают о ней и оставляют без полива, а так делать нельзя.

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Когда поливать картофель на огороде

Как и любой другой овощ, картофель очень сильно нуждается в воде. И если вы не будете поливать его в течение роста, это будет большой ошибкой. И немало дачников, которые не забывают о поливе картофеля, получают в 2 или даже 3 раза больший урожай.

Впрочем, сразу же после посадки поливать картофель все же не следует ,ведь он тогда может слишком сильно вытянуться вверх. Листья станут слишком большим и сильным, зато корневая система ослабнет, и картофель не вырастет большим. Стоит дождаться появления хотя бы 4 листьев перед тем, как начинать полив.

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Но самый важный период, когда полив картофеля чрезвычайно важен – это цветение. Именно тогда закладывается будущий урожай, а также определяется количество и размер будущих клубней. Поэтому в этот период достаточное количество влаги может очень сильно влиять на урожай.



Картофель нуждается в поливе / Фото Pexels

Но частота полива картофеля все же зависит от сорта овоща, а также типа почвы и погодных условий. И если в вашем регионе не слишком жаркая погода, а также часто идут дожди, тогда поливы можно заменить окучиванием. А вот в жарких областях поливы игнорировать не стоит.

В среднем опытные огородники советуют поливать картофель примерно раз в 10 дней, если не идут дожди. Для того, чтобы проверить влажность, вам нужно опустить палец на 5 сантиметров в глубину, и если почва сухая, тогда пришло время браться за полив.