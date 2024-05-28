Этот вредитель подъедает бутоны цветов, уничтожая будущий урожай. Если у вас поздний сорт клубники, то стоит как можно быстрее избавиться от долгоносика. Эксперты уже назвали несколько вспомогательных народных средств, поэтому вам даже не придется использовать химию.

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Как узнать долгоносика

Это небольшой черно-серый жук, длиной 3 миллиметра с длинным хоботком. Уже в начале мая вредитель начинает лакомиться листьями клубники и прогрызает дырки. Во время цветения ягоды вредитель откладывает яйца в бутоны цветов, которые еще не распустились на надгрызает их. После того, как личинки проснутся, бутон отсыхает и отпадает.

Но самым вредным является тот факт, что в почве личинки окукливаются, становятся жуками и продолжают питаться клубникой до зимы. Если по центру цветка заметны черные пятна – это явный признак наличия на участке долгоносика. Кроме того, жук еще и лакомый на малину и ежевику, поэтому с ним обязательно надо бороться.



Долгоносика после цветения клубники нельзя выводить химией / Фото Pexels

Как избавиться от долгоносика

Использование химических средств подходит до цветения ягоды и после сбора урожая. В противном случае стоит воспользоваться народными методами выведения жука с огорода.

Агрономы советуют обрабатывать кусты клубники крепким раствором горчицы. Для этого растворите несколько столовых ложек сухой горчицы в литре воды и опрыскайте ягоды. Это должно было бы отпугнуть вредителя с участка. По такой же технологии приготовления опрыскайте кусты раствором мятного зубного порошка.

Также можно применять отвар полыни. Нужно взять 1 килограмм подвяленной травы, залить 4 литрами воды и прокипятить в течение 10 минут. Жидкость надо процедить и долить водой до 10 литров с добавлением четверти хозяйственного мыла.

Если же клубника уже цветет и плодоносит, а долгоносик активно пожирает листья, то стоит воспользоваться старым дедовским методом – встряхиванием долгоносиков в ведро. Лучше всего это делать утром, когда они заползают по стеблю к цветкам и ждут восхода солнца. В этот момент надо резко встряхнуть кустом, подставив под него ведро. Огородники говорят, что таким образом можно устранить до 80% вредителей.

Осенью междурядья клубники надо перекопать, а следующей весной собрать и сжечь остатки листьев, чтобы жуки не имели где жить и вывести их таким образом с участка.