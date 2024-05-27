Вероятно, все огородники мечтают собрать хороший и богатый урожай клубники. Но для того, чтобы ягоды были большими и сочными, нужно знать правильное время и количество полива в период цветения и плодоношения.

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Как часто нужно поливать клубнику

Полив клубники – это обязательная задача для каждого огородника, ведь из-за нехватки влаги ягоды могут стать меньше, и сам урожай вас не порадует. На кустах не будут созревать сочные плоды, и особенно важно отнестись к поливу серьезно во время цветения и плодоношения клубники.

Но нельзя просто заливать ее очень большим количеством воды, ведь с этого также не будет пользы. Учитывайте то, что корневая система у клубники расположена достаточно близко к поверхности, и палящее солнце может очень быстро забирать влагу из этой части почвы. Поэтому во время цветения и первые несколько недель после этого нужно поливать кусты каждые 7 дней.



Полив клубники очень важен / Фото Pexels

Но у вас может возникнуть вопрос: как поливать клубнику под агроволокном? Если ваша ягода растет на естественной мульче или под волокном, тогда интервал между поливами можно сделать немного меньше и поливать ягоды раз в 10 дней при сухой погоде. Если же идут дожди, тогда можно обойтись без поливов вообще.

Важно также знать правила полива ягоды; нельзя поливать клубнику методом дождевания, ведь лучший результат вы получите только в случае, если будете лить воду под корень, методично и обильно.

После завязи ягод полив нужно проводить только при необходимости в случае сильной засухи. Учитывайте, что чрезмерная влажность может стать причиной загнивания плодов еще даже до того, как они созреют. Во все остальное время клубнику поливают по мере просыхания земли.