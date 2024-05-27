Певно, усі городники мріють зібрати хороший і багатий урожай полуниці. Та для того, щоб ягоди були великими та соковитими, потрібно знати правильний час і кількість поливу в період цвітіння та плодоношення.

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Як часто потрібно поливати полуницю

Полив полуниці – це обов'язкове завдання для кожного городника, адже через брак вологи ягоди можуть стати меншими, та й сам урожай вас не порадує. На кущах не будуть дозрівати соковиті плоди, і особливо важливо поставитися до поливу серйозно під час цвітіння та плодоношення полуниці.

Але не можна просто заливати її дуже великою кількістю води, адже з цього також не буде користі. Зважайте на те, що коренева система у полуниці розташована досить близько до поверхні, і пекуче сонце може дуже швидко забирати вологу з цієї частини ґрунту. Тож під час цвітіння та перші кілька тижнів після цього потрібно поливати кущі кожні 7 днів.



Полив полуниці дуже важливий / Фото Pexels

Але у вас може виникнути запитання: як поливати полуницю під агроволокном? Якщо ваша ягода росте на природній мульчі чи під волокном, тоді інтервал між поливами можна зробити трохи меншим та поливати ягоди раз на 10 днів за сухої погоди. Якщо ж йдуть дощі, тоді можна обійтися без поливів взагалі.

Важливо також знати правила поливу ягоди; не можна поливати полуницю методом дощування, адже найкращий результат ви отримаєте тільки у випадку, якщо будете лити воду під корінь, методично та рясно.

Після зав'язі ягід полив потрібно проводити тільки за потреби у випадку сильної посухи. Зважайте, що надмірна вологість може стати причиною загнивання плодів ще навіть до того, як вони достигнуть. В увесь інший час полуницю поливають у міру просихання землі.