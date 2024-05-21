Запорука щедрого врожаю – це не лише правильна посадка, але й підживлення, які мають вирішальне значення для росту перцю.

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Чим підживити розсаду перцю

Найкращим варіантом добрива вважається настій з кропиви. Дачники радять брати рослину без стиглого насіння. Вам потрібен 1 кілограм кропиви на 8 літрів води. На кілька днів залишіть суміш для бродіння, а після цього розведіть частину концентрату в 10 літрах води та поливайте розчином розсаду.

Позакореневе підживлення є дуже важливим. Можна взяти 20 грамів сечовини на відро води, розвести, а розчином обприскати листя рослини.



Підживлення перцю добре впливає на врожайність / Фото Pexels

Чим підживити перець після сходів

Одним з чудових варіантів комплексного добрива для розсади перцю вважається використання йоду чи дріжджів, які розводяться у воді. Таке підживлення не лише покращує імунітет рослини, але й здатне уникнути розвитку грибкової інфекції.

Молоді перці варто підгодовувати за такою схемою: в 1 літрі води розведіть 1 – 2 краплі йоду. За бажанням можна додати до розчину ще 100 мілілітрів молочної сироватки.

Для того, щоб приготувати підживлення з дріжджами, налийте в скляну банку 3 літри води, додайте 100 грамів дріжджів та 125 грамів цукру. Розчин треба залишити на кілька днів для бродіння, а після цього розвести у воду. На 20 міліграмів добрива потрібен 1 літр рідини.