Чи можна підживлювати полуницю попелом: список добрив для великого врожаю ягід

Навесні важливо слідкувати за підживленням не лише овочів, але й ягід. Полуницю треба обов’язково підгодовувати для того, щоб отримати урожай великих ягід.

Садівники радять підживлювати полуницю тричі за вегетаційний період – восени, навесні та влітку. Вам важливо підгодовувати її натуральними добривами, тому далі розповімо, якими саме.

Читайте також Ідеальне підживлення для малини: ягоди будуть більшими, ніж будь-коли

Чи можна підживлювати полуницю попелом

Під час садіння полуниці її підгодовують золою. Тому у перший рік після посадки рослини, її більше підживлювати не потрібно. Зверніть увагу, що зола та попіл – це різні речі.

Зола відрізняється чорним відтінком і містить невеликі крупинки недогорілої речовини різного розміру. Попіл схожий на сірий пил, який утворюється після горіння сухого листя, паперу, трави. Простими словами, зола – це суміш із недогорілого вугілля та попелу. Саме нею варто підживлювати полуницю.



Полуницю треба підживлювати не попелом, а золою / Фото Pexels

Підживлення для полуниці

До появи перших квіточок, рослину можна підживити борною кислотою. У 10 літрах води розведіть 1 чайну ложку борної кислоти, 30 крапель йоду та 1 склянку деревного попелу. Ретельно перемішайте та полийте розчином кущі.

Також до цвітіння її варто підживити розчином йоду. На 10 літрів води вам знадобиться 10 крапель йоду. Цим розчином обприскуйте ягоди, поки не з’являться квіточки. Цю процедуру повторюуйте влітку з інтералом 10 днів.

Вже у травні-червні, коли полуниця зацвіте, можна її підживлювати калієм. Він міститься у коров’яку. Нехай розчин настоїться протягом 3 днів, а тоді поливайте ним кущі. А ще візьміть одну чайну ложку селітри калієвої та розмішайте у 10 літрах води.

Покращує зав’язування бутонів борна кислота. У 10 літрах води розведіть 2 грами марганцівки, борної кислоти та 1 літр попелу. Цим розчином полийте грядку.