Звісно ж, не секрет, що всі садівники прагнуть отримати хороший урожай зі своєї ділянки. Це стосується також і ягоди, яку полюбляють чимало людей – а саме малини.

Цікаво Мають неймовірний запах: які ароматні квіти посадити у саду

Чим можна підживити малину

Якщо ви хочете отримати велику кількість ягід з кожного куща малини, потрібно знати, чим підгодувати його. У цей період на малині починають активно зав'язуватися плоди, і для того, щоб добре розвиватися, їм, звісно ж, потрібні сили. І через це навесні та влітку городники радять удобрювати малину калієвмісними та азотовмісними речовинами. Тобто саме тими, які використовуються і в період цвітіння.

Азотні добрива потрібно використовувати ще до того, як встигли сформуватися самі ягоди. Найкращими варіантами буде сечовина або ж аміачна селітра – її потрібно висипати між малиновими кущами, трохи заглиблюючи у землю.



Малина потребує підживлення / Фото Pexels

Коли ж настає період плодоношення, вам потрібно відмовитися від азотного добрива для удобрювання рослин. Найкращою підгодівлею для малини в цей момент буде компост, адже його використовують як шар мульчі у кілька сантиметрів. Ефективним підживленням можна вважати також і калійний сульфат.

Вам потрібно взяти 40 грамів цієї речовини та 10 літрів води для того, щоб полити один квадратний метр ділянки, де росте малина. А ось застосування добрива для ремонтантної малини влітку може дуже сильно не відрізнятися, хіба що ви можете використати для відгодівлі нітрофоску і розвести її у тій-таки пропорції.

Перше підживлення проводять навесні – тоді потрібно використати суперфосфат, селітру чи попіл. Допомогти рослині потрібно і влітку – коли формуються квіти і плоди, і особливу увагу цьому потрібно приділити у випадку, якщо весняне підживлення було неефективним, або ж ви не встигли внести його вчасно.