Конечно же, не секрет, что все садоводы стремятся получить хороший урожай со своего участка. Это касается также и ягоды, которую любят многие – а именно малины.

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Чем можно подкормить малину

Если вы хотите получить большое количество ягод с каждого куста малины, нужно знать, чем подкормить его. В этот период на малине начинают активно завязываться плоды, и для того, чтобы хорошо развиваться, им, конечно же, нужны силы. И поэтому весной и летом огородники советуют удобрять малину калийсодержащими и азотсодержащими веществами. То есть именно теми, которые используются и в период цветения.

Азотные удобрения нужно использовать еще до того, как успели сформироваться сами ягоды. Лучшими вариантами будет мочевина или аммиачная селитра – ее нужно высыпать между малиновыми кустами, немного углубляя в землю.



Малина нуждается в подкормке / Фото Pexels

Когда же наступает период плодоношения, вам нужно отказаться от азотного удобрения для удобрения растений. Лучшей подкормкой для малины в этот момент будет компост, ведь его используют как слой мульчи в несколько сантиметров. Эффективной подкормкой можно считать также и калийный сульфат.

Вам нужно взять 40 граммов этого вещества и 10 литров воды для того, чтобы полить один квадратный метр участка, где растет малина. А вот применение удобрения для ремонтантной малины летом может очень сильно не отличаться, разве что вы можете использовать для откорма нитрофоску и развести ее в той же пропорции.

Первую подкормку проводят весной – тогда нужно использовать суперфосфат, селитру или золу. Помочь растению нужно и летом – когда формируются цветы и плоды, и особое внимание этому нужно уделить в случае, если весенняя подкормка была неэффективной, или вы не успели внести ее вовремя.