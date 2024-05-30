Урожай помідорів буде вдвічі більшим: чим підживити овочі після посадки

Щоб отримати великий урожай томатів слід не забувати про підживлення. Помідори вважаються вибагливими овочами, тому при вирощуванні варто обов’язково дотримуватися всіх етапів догляду.

Окрім висаджування розсади в ґрунт не варто забувати про полив, підв’язування, пасинкування, захист від хвороб та, звісно ж, підживлення.

Читайте також Чим підживити розсаду перцю: урожай буде великим і соковитим

Чим підживити помідори

Після посадки помідорів у ґрунт треба пролити укорінювач, щоб стимулювати ріст кореневої системи. Також для того, щоб низькорослі помідори добре росли треба наростити листо-стеблову масу.

Дачники радять використовувати препарат "Rost концентрат 15.7.7" (15% – азот, 7% – фосфор, 7% – калій). Також можна використовувати будь-яке мінеральне комплексне добриво.

Важливо лише, щоб у складі було приблизно таке ж саме співвідношення. Зверніть увагу на те, що азоту має бути вдвічі більше. Для першого підживлення низькорослих помідорів можна використовувати розчин коров’ячого гною чи пташиного посліду.

Низькорослі помідори треба обов'язково підживлювати: дивіться відео

Як приготувати розчин

25 міліграмів препарату "Rost концентрат 15.7.7" розведіть в 10 літрах води. Сюди ж можна додати укорінювач Ferti Root – 10-15 міліграмів на 10 літрів води. Вже готовим розчином поливайте томати. На один кущ потрібно 0,7 – 1 літр підживлення.

Після підживлення треба провести розпушування поверхневої зони. Це робиться для того, щоб коріння могло дихати та отримувати достатню кількість повітря.

Дачники рекомендують ще провести мульчування. Скористайтеся соломою чи сухою травою. Всього 3 – 4 сантиметри зверху захистять кореневу систему від перегріву.