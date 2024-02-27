Весна – це початок сезону посадок та інших городніх робіт, тож чимало дачників ставлять собі запитання: а де ж найкраще посадити помідори? Та де їх садити точно не варто.

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Де не можна садити помідори

Вам вже точно відомо, що правильна сівозміна може дати чудові результати у врожайності та допомагає знизити ризики появи стійких шкідників у ґрунті та хвороб у рослин. Окрім того, таким чином ви можете зберегти баланс поживних речовин у землі.

Тож якщо ви не хочете занапастити увесь свій врожай томатів, вам потрібно зважати на те, після яких культур ви збираєтеся висадити ці овочі.

Найкраще для посадки помідорів підходять грядки, на яких минулого року росли цибуля, гарбузи, морква, огірки, буряк та капуста. Зважайте, що помідори люблять, коли їх садять після просапних культур, які по собі залишають пухкий ґрунт.

А ось на місці картоплі, баклажана, перцю та гороху садити помідори точно не варто, адже це не призведе до врожайного року. Це пов'язано із двома причинами.

По-перше, всі ці культури можуть хворіти на однакові хвороби, і, відповідно, вони легко мігруватимуть з однієї рослини на іншу. Те саме відбувається і зі спільними шкідниками.

А по-друге, потрібно правильно чергувати посадку овочів на вашій ділянці, адже невдале сусідство може надто сильно виснажити ґрунт.

А на одне й те саме місце помідори можна садити тільки із різницею у 3 – 4 роки.



Помідори не можна садити на одному місці весь час / Фото Pexels

Що посадити біля помідорів?

Гарне сусідство – це, безсумнівно, дуже важливий фактор вдалого врожаю. Тож варто садити помідори поряд із конкретними культурами.

Зокрема, добре підійдуть для цього:

кукурудза та морква;

петрушка, спаржа та селера;

кавуни та дині;

шпинат, перець та редис.

Можуть сусідствувати помідори також і з квасолею, часником та базиліком, а також чорнобривцями, календулою та настурціями.