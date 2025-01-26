Як вивести плями з весільної сукні: народні засоби, які справді допомагають

Весільна сукня – це найважливіший елемент образу нареченої. Впродовж всього весілля важко зберегти її в ідеальному стані, тож часом можуть траплятися несподіванки у вигляді плям від їжі, бруду та залишків від макіяжу.

Більшість весільних суконь не можна прати в пральній машинці, оскільки вони створені з делікатних тканин й мають чимало складних прикрас, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Що потрібно для виведення плям з весільної сукні

Для повного очищення сукні знадобиться ванна, рідкий пральний порошок та стара зубна щітка.

Щоб вивести плями з весільної сукні подбайте про:

Дитячу присипку, кукурудзяний крохмаль, харчову соду;

Серветки для видалення плям;

Паперові рушники;

Засіб для миття посуду;

Ватні спонжики;;

Засіб для зняття макіяжу;

Фен для волосся.

Як почистити весільну сукню вдома

Перед пранням сукні ретельно помийте та продезінфікуйте ванну миючими засобами без хімічних компонентів – содою чи спеціальним гелем для кераміки.

Далі треба налити у ванну прохолодну воду з додаванням засобу для прання. Гарячої води варто уникати, щоб не пошкодити делікатну тканину. Акуратну занурте сукню у воду й залишіть її на 30 хвилин. Вода розм’якшить плями та полегшить очищення.

Щоб видалити забруднені місця скористайтеся старою зубною щіткою. Після замочування сукню ретельно промийте чистою водою й повісьте висихати її в сухому місці, підстеливши під низ рушник для вбирання зайвої води. Сушити у ванній кімнаті не варто, оскільки у вологому приміщенні сукня буде висихати довше.



Поради, які допоможуть вивести плями з весільної сукні / Фото Pexels

Як видалити поширені плями з весільної сукні

Бруд видаліть щіткою й промокніть вологою серветкою й обробіть засобом для видалення плям.

Якщо є пляма від вина, то промокніть її рушником, а тоді посипте сіллю чи харчовою содою залишивши на кілька хвилин засіб увібрати пляму. Залишки приберіть сухою серветкою. Ватним тампоном нанесіть на пляму одну частину засобу для миття посуду з трьома частинами води та увітріть в пляму.

Масло та жир добре виводиться товстим шаром дитячої присипки чи кукурудзяного крохмалю. Залишіть засіб на 15 хвилин, а потім приберіть залишки. Якщо пляма ще залишилися, то її варто протерти спиртом.

Позбутися макіяжу теж допомагає дитяча присипка та спеціальні серветки від плям. Для виведення помади чи туші користуйтеся засобом для зняття макіяжу. Пляму від крові треба обробити прохолодною водою й ватним тампоном змоченим у воді. Ферменти від слини допоможуть вивести слід.

Щоб весільна сукня не пожовтіла, зберігайте її в спеціальній коробці подалі від сонячного світла.