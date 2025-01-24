В магазинах можна знайти чимало різних засобів, що мають підтримувати чистоту та пишність зачіски, повідомляє 24 Канал. Та можна обійтися і без дорогої косметики, аби досягти бажаного результату: все, що потрібно, вже є у вас на кухні.

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Навіщо додавати сіль у шампунь?

Можливо, ви й не підозрювали про це, та звичайна кухонна сіль може створити чудеса з вашим шампунем. Річ у тому, що вона має унікальний очищувальний ефект, що може надати м'який і якісний пілінг шкірі голови. При цьому хлорид натрію точно не зашкодить вашій зачісці.

І якщо ви втомилися від того, що волосся швидко стає жирним та виглядає несвіжим вже на другий день після миття, сіль може легко усунути цю проблему. Все, що потрібно зробити – це додати дрібку солі у звичайну порцію шампуню. Для дуже довгого волосся знадобиться неповна чайна ложка продукту.

Також ви можете поекспериментувати та додати сіль у кондиціонер для волосся. Засіб потрібно наносити на чисте вологе волосся, потримати до 10 хвилин та змийте проточною водою.

Втім, зважте, що проводити таку процедуру надто часто все ж не варто – не більше, ніж один раз на 10 днів, інакше ви можете пересушити своє волосся. Не варто використовувати сіль, якщо під час миття голови з нею ви відчули свербіж, роздратування чи помітили появу лупи.



Сіль можна додавати до шампуню / Фото Pexels

Навіщо додавати соду у шампунь?

Сіль – це не єдиний інгредієнт, що може покращити оригінальний склад шампуню. Також чимало людей використовують соду для численних гігієнічних та косметичних процедур – скрабування шкіри чи от миття голови.

Безперечний плюс її застосування – це дешевизна та доступність, а також екологічність та відсутність шкоди. Втім, використовувати її все ж потрібно помірно і з розумом. Харчова сода – це ідеальний засіб, що допоможе очистити пасма від залишків шампуню та кондиціонера. Вона також може відлущити ороговілі клітини шкіри голови.

Допомагає вона і в боротьбі з лупою, позбавляє від свербіння шкіри та має антибактеріальні властивості.