В магазинах можно найти немало различных средств, которые должны поддерживать чистоту и пышность прически, сообщает 24 Канал. Но можно обойтись и без дорогой косметики, чтобы достичь желаемого результата: все, что нужно, уже есть у вас на кухне.

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Зачем добавлять соль в шампунь?

Возможно, вы и не подозревали об этом, но обычная поваренная соль может сотворить чудеса с вашим шампунем. Дело в том, что она имеет уникальный очищающий эффект, что может предоставить мягкий и качественный пилинг коже головы. При этом хлорид натрия точно не навредит вашей прическе.

И если вы устали от того, что волосы быстро становятся жирными и выглядят несвежими уже на второй день после мытья, соль может легко устранить эту проблему. Все, что нужно сделать – это добавить щепотку соли в обычную порцию шампуня. Для очень длинных волос понадобится неполная чайная ложка продукта.

Также вы можете поэкспериментировать и добавить соль в кондиционер для волос. Средство нужно наносить на чистые влажные волосы, подержать до 10 минут и смойте проточной водой.

Впрочем, учтите, что проводить такую процедуру слишком часто все же не стоит – не более, чем один раз в 10 дней, иначе вы можете пересушить свои волосы. Не стоит использовать соль, если во время мытья головы с ней вы почувствовали зуд, раздражение или заметили появление перхоти.



Соль можно добавлять в шампунь / Фото Pexels

Зачем добавлять соду в шампунь?

Соль – это не единственный ингредиент, что может улучшить оригинальный состав шампуня. Также многие используют соду для многочисленных гигиенических и косметических процедур – скрабирования кожи или вот мытья головы.

Бесспорный плюс ее применения – это дешевизна и доступность, а также экологичность и отсутствие вреда. Впрочем, использовать ее все же нужно умеренно и с умом. Пищевая сода – это идеальное средство, что поможет очистить пряди от остатков шампуня и кондиционера. Она также может отшелушить ороговевшие клетки кожи головы.

Помогает она и в борьбе с перхотью, избавляет от зуда кожи и обладает антибактериальными свойствами.