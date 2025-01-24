Добавление к декору любой комнаты растений может мгновенно освежить и обновить пространство, а также сделать его более уютным и приятным для отдыха. Но прежде чем отправляться в цветочный магазин, оглянитесь вокруг и определите, какое освещение имеет ваша комната, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Интересно Эти приборы тянут больше всего света: выключайте их после пользования

Обычно спальни – это достаточно тусклые комнаты, поэтому нужно выбирать такие растения, которые не требуют очень много света.

Змеиное растение

Змеиное растение станет отличным выбором для комнаты со слабым освещением. Кроме того, оно не очень часто нуждается в поливе, и можно найти немало уникальных сортов растения. Любят ее цветоводы из-за необычных листьев – плоских и таких, напоминающих мечи.

Потос

Потос – это очень простое в выращивании растение, что подойдет даже для новичков. Он может спокойно расти дальше, если вы несколько раз забудете о поливе, а также нормально переносит различные уровни освещения и может адаптироваться к помещениям, где света очень мало.

А глянцевые листья и форма виноградной лозы помогают потосу стать идеальным растением для полок и подвесных вазонов.

Аглаонема

Это растение может добавить в вашу спальню столь необходимый всплеск цвета. Она имеет привлекательные длинные плоские листья с серебристыми или розовыми полосками. Аглаонема идеально подойдет для того, чтобы заполнить пустой уголок спальни, и также она подходит для новичков и не засохнет, если вы несколько раз забудете о поливе.

Филодендрон

Очень популярным филодендрон делает сердцевидная форма листьев темно-зеленого цвета с желто-зеленым центром. Растение можно поставить на высокую полку, и его лозы будут красиво спускаться, украшая любую мебель.

Монстера

Если у вас в комнате есть пустой угол, идеально его заполнит монстера. Это растение с большими листьями интересной формы требует минимум ухода, и сразу же придает комнате индивидуальный яркий почерк.



Монстера идеально подходит для спальни / Фото Pexels

А если вы поставите монстеру у окна, не почувствуете, как она начнет невероятно быстро расти.

Пеперомия

Это растение имеет немало разновидностей со сморщенными сердцевидными или текстурированными листьями. Все они могут существенно отличаться, но каждый вид растения прост в уходе и не требует много ухода и полива. Пеперомия растет медленно, поэтому идеально подходит для маленьких пространств – например туалетный столик в спальне.