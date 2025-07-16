Ці 3 лайфхаки спростять життя: господиням на замітку

Побутові справи часом можуть забирати чимало часу та енергії, тож чимало людей шукають різні способи, які допоможуть спростити їх.

Існує чимало неприємних справ, на які доводиться витрачати свій час – та 24 Канал з посиланням на тікток dianagolovets ділиться лайфхаками, які спростять вам життя.

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Простий спосіб мити жирні контейнери

Якщо вам колись раніше доводилося відмивати пластикові контейнери від жирної їжі, ви вже точно знаєте, що це завдання неприємне та непросте. Втім, відтепер воно точно не завдаватиме клопотів.

Ось як почистити пластикові судочки:

крапніть трохи мийного засобу на дно контейнера;

залийте гарячою водою;

покладіть у воду звичайну паперову серветку;

щільно закрийте контейнер кришкою;

потрусіть його.

Коли ви після цього відкриєте контейнер, помітите, що він став ідеально чистим – тільки змийте піну під проточною водою.

Як підтримувати гарний запах в туалеті

Навіть без щоденного прибирання можна легко підтримувати гарний, приємний запах у вашому туалеті та ванній. Все, що для цього потрібно зробити – це крапнути трохи ефірної олії на стулку туалетного паперу перед тим, як повішаєте його.

Кілька лайфхаків можуть спростити життя: дивіться відео

Як швидко розтопити масло після холодильника

Часом для приготування випічки чи бутербродів потрібне м'яке вершкове масло – але для того, аби воно досягло потрібної консистенції після холодильника чи морозилки, доводиться чекати досить довго.

Натомість ви можете взяти трохи окропу та залити ним чашку. Після кількох хвилин вилийте воду, переверніть чашку та накрийте нею масло – і всього за лічені хвилини воно стане м'яким!

До слова, раніше ми вже розповідали про елементарний спосіб заточити ножі без точилки – це вдасться будь-кому.