Эти 3 лайфхака упростят жизнь: хозяйкам на заметку
- Лайфхак для мытья жирных контейнеров: используйте моющее средство, горячую воду, бумажную салфетку и потрясите контейнер.
- Для поддержания хорошего запаха в туалете капните эфирное масло на створку туалетной бумаги.
- Чтобы быстро растопить масло, накройте его чашкой, предварительно наполненной кипятком.
Бытовые дела порой могут отнимать немало времени и энергии, поэтому многие ищут различные способы, которые помогут упростить их.
Существует немало неприятных дел, на которые приходится тратить свое время – и 24 Канал со ссылкой на тикток dianagolovets делится лайфхаками, которые упростят вам жизнь.
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Простой способ мыть жирные контейнеры
Если вам когда-то раньше приходилось отмывать пластиковые контейнеры от жирной пищи, вы уже точно знаете, что это задача неприятная и непростая. Впрочем, отныне она точно не будет доставлять хлопот.
Вот как почистить пластиковые судочки:
- капните немного моющего средства на дно контейнера;
- залейте горячей водой;
- положите в воду обычную бумажную салфетку;
- плотно закройте контейнер крышкой;
- потрясите его.
Когда вы после этого откроете контейнер, заметите, что он стал идеально чистым – только смойте пену под проточной водой.
Как поддерживать хороший запах в туалете
Даже без ежедневной уборки можно легко поддерживать хороший, приятный запах в вашем туалете и ванной. Все, что для этого нужно сделать – это капнуть немного эфирного масла на створку туалетной бумаги перед тем, как повесите ее.
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Как быстро растопить масло после холодильника
Иногда для приготовления выпечки или бутербродов нужно мягкое сливочное масло – но для того, чтобы оно достигло нужной консистенции после холодильника или морозилки, приходится ждать достаточно долго.
Вместо этого вы можете взять немного кипятка и залить им чашку. После нескольких минут вылейте воду, переверните чашку и накройте ею масло – и всего за считанные минуты оно станет мягким!
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