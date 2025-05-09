Подарунки від серця завжди найкращі, пише 24 Канал. Мама для кожної дитини є найкращою, тому в цей день її хочеться потішити чимось хорошим. Варіантів подарунків є безліч, втім ми обрали такі, які точно підійдуть для кожної матусі.

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Квіти

Обов’язковим подарунком повинні бути квіти. Це може бути живий красивий букет або композиція із зефіру, яка останнім часом набирає обертів. До квітів можна придбати смачний торт чи солодощі й додатково подарувати конверт з грошами, щоб мама могла собі обрати ту річ, яка їй необхідна.

Парфуми

Якщо ви знаєте, який аромат любить мама, то вибір стане набагато легшим. Це можуть бути фруктові, ягідні, цитрусові ноти чи щось деревне. У нашому матеріалі ми зібрали кілька розкішних парфумів, які люблять всі жінки.



Парфуми, які можна подарувати на День Матері

Косметика

На День матері гарним подарунком стане набір косметики – догляд за обличчям чи волоссям. Також можна придбати необхідні речі: тональний крем, туш для вій, маски, сироватки тощо.

Прикраси

Символічним подарунком на День матері стане красива прикраса. Це можуть бути мінімалістичні сережки, красивий кулончик чи перстень. Головне знати розмір, щоб правильно вгадати.

Аксесуари

На свято можна подарувати шкіряний пояс, гаманець, шарф, хустку, сумку чи красивий головний убір – бейсболку чи капелюх.

Окрім того, на День матері можна зробити сюрприз й подарувати незабутні враження, піти кудись разом на майстер-клас, на спа-процедури чи подарувати сертифікат.