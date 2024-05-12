Що подарувати мамі на День матері: прості та особливі варіанти

Мама – найголовніша людина в житті кожного, тому раз у рік ми відзначаємо особливе свято День матері. В Україні, як і в багатьох країнах, його відзначають у другу неділю травня. У 2024 році цей день припав на 12 травня. Якщо ви ще не знайшли подарунок для мами, то пропонуємо на вибір цікаві варіанти, які точно вам сподобаються.

В Україні свято день Матері було запроваджено указом президента України від 10 травня 1999 року, пишуть Поради 24. У цей день заведено приходити до батьків в гості, казати теплі слова та дарувати подарунки.

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У таке світле та гарне свято потіште матусю чимось приємним. Для найріднішої нам людини важлива увага, тому здивуйте маму подарунком від душі. Що саме можна подарувати – розповімо далі.

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