Порадувати маму у її день – це надзвичайно важливо, і зробити це можна не тільки теплими привітаннями, але і вдумливо та уважно обраним подарунком. І ось перелік варіантів, які можуть вам підійти, пишуть Поради 24.

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Букет квітів

Квіти – це універсальний і завжди бажаний подарунок. А особливо у випадку, якщо ви підбираєте букет із любов'ю та знаєте, яку композицію створити. Обов'язково оберіть для подарунка улюблені квіти своєї мами, а також не забудьте і про листівку!

Та якщо ваша мама більше любить живі рослини, то краще зупинити свій вибір на квітці у горщику – так вона зможе радувати око не кілька тижнів, а роками!

Подарунок, виготовлений своїми руками

Це може бути якась дрібничка, але так ви зможете проявити свою любов, і ця ідея подарунка підходить і для дітей, і для дорослих. Хороший варіант – пошиті власноруч аксесуари для кухні, гарно прикрашена рамка для спільного фото, картина чи солодощі, які ви спечете самостійно.

Листівка до Дня матері

Це – ще один креативний подарунок, адже ви можете виготовити його своїми руками, і з ним можуть впоратися навіть маленькі діти. Також ви можете обрати вже готову листівку в магазині, але не забудьте підписати її самі.



Подарунок до Дня матері потрібно обрати заздалегідь / Фото Pexels

Яскрава фотосесія

Весна – це чудовий час для сімейної фотосесії, і так ви зможете не тільки порадувати свою маму, але і створити чимало спогадів. Ви можете замовити фотографії у професіонала, чи навіть самі взяти телефон та відправитися із своєю мамою на прогулянку і пофотографувати самостійно.

Парфумерія та косметика

Цей подарунок – трохи складніший, адже вам потрібно точно знати, якими брендами користується ваша мама. Зверніть увагу на продукцію, що вже є у неї в косметичці та підберіть щось, що принесе їй радість.

Аксесуари та прикраси

Чудовими подарунками до Дня матері можуть стати перстень, сережки чи цікава підвіска. Та тут також дуже важливо орієнтуватися на смаки вашої мами, щоб вона точно отримала позитивні емоції від такого подарунка.