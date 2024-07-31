Якщо ви плануєте насолодитися відпочинком в останній місяць літа, то Поради 24 зібрали для вас кілька цікавих локацій, які варто побачити поблизу Києва.

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Парк "Олександрія"

Дендропарк розташований у місті Біла Церква та є одним з найбільших і найкрасивіших в Україні. Він вражає своїми пейзажами, архітектурними спорудами, ставками та багатою флорою. Вам точно буде на що подивитися, оскільки загальна довжина алей і доріжок складає понад 20 кілометрів.



Красивий парк "Олександрія" / Фото Укрпрофтур

Межигір'я

Резиденція колишнього президента-втікача Януковича стала символом розкоші та корупції. Після Революції Гідності територія відкрилася для відвідувачів. Тут можна побачити величезний парк, озера, зоопарк, музеї та знаменитий "Хонка" – розкішний дерев'яний будинок.

Коростишівський кар'єр

Гранітний кар'єр неподалік від міста Коростишів привертає увагу неймовірною бірюзовою водою та мальовничими скелями. Місце популярне серед любителів плавання, дайвінгу та просто тихого відпочинку на природі. Навідайтеся туди цього літа, щоб побачити красу на власні очі.



Вражаючий Коростишівський кар'єр / Фото Discover

Чорнобильська зона відчуження

Тур до зони відчуження пропонує унікальну можливість побачити місце однієї з найбільших техногенних катастроф у світі. Ви можете відвідати місто-привид Прип'ять, побачити саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської АЕС та дізнатися більше про історію аварії.

Київське море (Київське водосховище)

Велике водосховище на річці Дніпро - популярне місце для риболовлі, плавання та відпочинку на природі. Уздовж берегів розташовано багато баз відпочинку та дачних поселень.