Що потрібно побачити в Київській області: добірка найкращих місць для туристів

Внутрішній туризм зараз особливо популярний, тож радимо відкривати для себе цікаві та небанальні місця в серці України – Київській області. Вона багата на природні пам’ятки, які варто відвідати.

Якщо ви плануєте насолодитися відпочинком в останній місяць літа, то Поради 24 зібрали для вас кілька цікавих локацій, які варто побачити поблизу Києва.

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Парк "Олександрія"

Дендропарк розташований у місті Біла Церква та є одним з найбільших і найкрасивіших в Україні. Він вражає своїми пейзажами, архітектурними спорудами, ставками та багатою флорою. Вам точно буде на що подивитися, оскільки загальна довжина алей і доріжок складає понад 20 кілометрів.



Красивий парк "Олександрія" / Фото Укрпрофтур

Межигір'я

Резиденція колишнього президента-втікача Януковича стала символом розкоші та корупції. Після Революції Гідності територія відкрилася для відвідувачів. Тут можна побачити величезний парк, озера, зоопарк, музеї та знаменитий "Хонка" – розкішний дерев'яний будинок.

Київське море (Київське водосховище)

Велике водосховище на річці Дніпро – популярне місце для риболовлі, плавання та відпочинку на природі. Уздовж берегів розташовано багато баз відпочинку та дачних поселень.

Страусина ферма

Всього за 15 кілометрів від Києва можна навідатися в страусину ферму "Чубинський Страус". На вас чекає цілий мінізоопарк, який займає площу аж 18 гектарів!

Овеча ферма

Неподалік Києва є місце, яке називають "Васильківські Карпати". Тут на 7-ми гектарах території живуть домашні вівці, кози, віслюки, свині, корова, безліч птаства. Сюди можна сміливо приїжджати з дітьми. На території продається корм, тож тварин дозволяється годувати й фотографуватися з ними. А ще тут можна організувати пікнік та з'їсти справжнього овечого сиру.