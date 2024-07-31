Что нужно увидеть в Киевской области: подборка лучших мест для туристов

Внутренний туризм сейчас особенно популярен, поэтому советуем открывать для себя интересные и небанальные места в сердце Украины – Киевской области. Она богата природными достопримечательностями, которые стоит посетить.

Если вы планируете насладиться отдыхом в последний месяц лета, то Porady 24 собрали для вас несколько интересных локаций, которые стоит увидеть под Киевом.

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Парк "Александрия"

Дендропарк расположен в городе Белая Церковь и является одним из крупнейших и красивейших в Украине. Он поражает своими пейзажами, архитектурными сооружениями, прудами и богатой флорой. Вам точно будет на что посмотреть, поскольку общая длина аллей и дорожек составляет более 20 километров.



Красивый парк "Александрия" / Фото Укрпрофтур

Межигорье

Резиденция бывшего президента-беглеца Януковича стала символом роскоши и коррупции. После Революции Достоинства территория открылась для посетителей. Здесь можно увидеть огромный парк, озера, зоопарк, музеи и знаменитый "Хонка" – роскошный деревянный дом.

Киевское море (Киевское водохранилище)

Большое водохранилище на реке Днепр – популярное место для рыбалки, плавания и отдыха на природе. Вдоль берегов расположено много баз отдыха и дачных поселений.

Страусиная ферма

Всего в 15 километрах от Киева можно посетить страусиную ферму "Чубинский Страус". Вас ждет целый минизоопарк, занимающий площадь аж 18 гектаров!

Овечья ферма

Недалеко от Киева есть место, которое называют "Васильковские Карпаты". Здесь на 7 гектарах территории живут домашние овцы, козы, ослы, свиньи, корова, множество птиц. Сюда можно смело приезжать с детками. На территории продается корм, поэтому животных разрешается кормить и фотографироваться с ними. А еще здесь можно организовать пикник и съесть настоящий овечий сыр.