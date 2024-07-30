Черкасская область – это о тысячелетнем наследии трипольцев и других культур, это о бурных событиях Казачества и могилу Тараса Шевченко, а также – заветные обрывы и курганы. І Porady 24 подготовили перечень мест, которые точно нужно посетить в области.

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Храм "Белый лотос" в Черкассах

Этот храм является крупнейшим в Европе и единственным в Украине. Его построили в 1990 году последователи школы кунг-фу "Ша-Фут-Фаль" по образцу сооружения в Лаосе. Некоторые верят, что храм имеет особую энергетику из-за того, что расположен в месте разлома земной коры.

В Белом лотосе можно посетить чайные церемонии, медитации, занятия по йоге и каллиграфии, а также правильного дыхания и исцеления.

Дворец князей Лопухиных-Демидовых

Этот роскошный дворцовый комплекс уже более трех веков возвышается над рекой Рось на острове Коцюбинского. Комплекс состоит из непосредственно дворца, швейцарского дома, манежа, бани и конюшни-каретной. Также все это окружено живописным парком с большим количеством водоемов.

Национальный дендропарк "Софиевка"

Национальный парк является памятником садово-паркового искусства 18 – 19 века. Весь парк был подарком от польского магната Станислава Потоцкого для своей жены Софии на ее День рождения.

В парке растет более 3000 видов растений из самых разных уголков земли.



Софиевка в Черкасской области / Фото "Вандривка"

Заповедник "Казацкие земли Украины"

Историко-этнографический комплекс содержит музеи, аутентичные репродукции казацких хуторов, конюшни, ветряки и многое другое. Заповедник расширяется, и там постоянно появляется новая инфраструктура. Наиболее известный объект – это Казацкий хутор полковника Тараса Бульбы.

Он создан полностью по подобию оригинальных хуторов 16 – 17 века. Здесь есть и собственная конюшня, и рабочие мельницы, и колодец, и аутентичный погреб.

Букский каньон



Букский каньон / Фото "Вандривка"

Этот природный шедевр образовался на гранитах реки Горный Тикич, и ему уже около 2 миллиардов лет, а некоторым частям – более 3 миллиардов. Скалистые стены каньона поднимаются на высоту до 30 метров и простираются аж на 2,5 километра. Там также можно найти водопад Вир, возле которого стоит мельница по образцу 19 века.