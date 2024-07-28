Оказывается, для того, чтобы увидеть невероятную архитектуру и старинные замки, не нужно далеко ехать. Поэтому Porady 24 подобрали перечень интересных мест в Житомирской области, которые вы можете посетить на выходных.

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Коростышевский каньон

Вероятно, это одно из самых популярных мест для отдыха в Житомирской области. Это – одно из самых красивых мест во всей Украине, и если вы хотите увидеть невероятные виды и устроить пикник на природе, лучшего места не найти. Здесь можно вдоволь накупаться и даже поплавать на сап-бордах.



Каньон возле Житомира / Фото "Вандривка"

Каменное село

Если вас интересуют загадки, тогда вы захотите посетить геологический заказник, где есть россыпь больших каменных глыб посреди леса. Их происхождение крайне загадочное, и ученые до сих пор не могут его понять. Одна версия утверждает, что это остатки скал, что когда-то здесь были, другие же верят, что глыбы принес ледник.

Остров любви в селе Старый Солотвин

Вот это – одна из лучших локаций для романтической фотосессии. И маленькая избушка на острове среди реки Коднянка, к которой ведет тонкий деревянный мостик – это настоящий магнит для туристов.

Остров был искусственно создан еще в 1970 году, и тогда же получил название "остров любви". Расположен он в 35 километрах от Житомира.



Остров любви на Житомирщине / Фото "Мой Бердичев"

Дениши

Несмотря на то, что Дениши – это крошечное село, оно ежегодно привлекает к себе определенное количество туристов, ведь здесь расположено сразу несколько интересных и живописных локаций. На берегу реки расположены руины усадьбы предпринимателей Терещенко. А скалистые берега у плотины привлекают любителей скалолазания.

Также неподалеку, в селе Тригорье, расположен монастырь, и с его территории открываются прекрасные виды.

Замок Радомысль

в 1612 году монахи Киево-Печерской лавры построили здесь первую в Центральной Украине бумажную фабрику. Здание было реконструировано в 1902 году, и после этого в нем устроили мельницу. Но последнюю порцию муки выпустили в 1989 году, и до 2000 года здание было в нерабочем состоянии, а территория стала заброшенной.

Впоследствии здесь создали историко-культурный комплекс, где расположен единственный в мире музей украинской домашней иконы.