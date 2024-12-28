Які речі не варто купувати на Новий рік: це варто знати

Перед Новим роком супермаркети наповнені різноманітними речима, більшість з яких не завжди для нас є необхідними. Часто в кошиках опиняються ті предмети, якими не будемо користуватися. Це ж стосується й подарунків. Не завжди сезонні подарунки є практичними, тому від них треба відмовитися.

У січні ще буде продаватися безліч святкових речей, від яких треба відмовитися, щоб зберегти гроші, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Святкова форма для випічки

Форма для випікання у вигляді ялинок, кульок та сніговичків є актуальною в зимові свята, але згодом вони почнуть створювати безлад в кухонній шафі.

Тому краще придбати повсякденні форми для випічки. Також не варто купувати багато каструль, склянок чи іншого столового приладдя з різдвяною тематикою. Насправді ці речі ми використовуємо раз на рік, а далі вони припадають пилом.

Святкові тарілки

Тарілки з Санта-Клаусом, ялинками та сніжинами виглядають красиво й додають певного настрою, втім радимо купувати кілька тарілок, а не цілий набір посуду. Фахівці радять обирати щось нейтральне, а не тематичне.



Не варто купувати багато тематичних тарілок / Фото Pexels

Декор у святковій тематиці

Не варто купувати багато свічників, ваз та інших предметів для дому, якими ви не будете користуватися впродовж року. Краще зробити ставку на ті самі речі в нейтральному кольорі, щоб прикрашати ними дім в будь-яку пору року. Можна зробити ставку на золото та срібло, які будуть актуальними завжди.

Святкові подушки та ковдри

У новорічну пору всім нам хочеться додати настрою в дім, тож більшість купують текстильні вироби, однак потім вони майже увесь рік займають багато місця в шафі. Краще купити базові подушки з ковдрою, яку можна використовувати увесь рік. Компенсувати відсутність тематичних текстильних виробів можна завдяки ялинці та гірляндам.