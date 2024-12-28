Какие вещи не стоит покупать на Новый год: это стоит знать

Перед Новым годом супермаркеты наполнены разнообразными вещами, большинство из которых не всегда для нас являются необходимыми. Часто в корзинах оказываются те предметы, которыми не будем пользоваться. Это же касается и подарков. Не всегда сезонные подарки являются практичными, поэтому от них надо отказаться.

В январе еще будет продаваться множество праздничных вещей, от которых надо отказаться, чтобы сохранить деньги, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Праздничная форма для выпечки

Форма для выпечки в виде елок, шариков и снеговичков актуальна в зимние праздники, но впоследствии они начнут создавать беспорядок в кухонном шкафу.

Поэтому лучше приобрести повседневные формы для выпечки. Также не стоит покупать много кастрюль, стаканов или других столовых приборов с рождественской тематикой. На самом деле эти вещи мы используем раз в год, а дальше они пылятся.

Праздничные тарелки

Тарелки с Санта-Клаусом, елками и снежинами выглядят красиво и добавляют определенного настроения, впрочем советуем покупать несколько тарелок, а не целый набор посуды. Специалисты советуют выбирать что-то нейтральное, а не тематическое.



Не стоит покупать много тематических тарелок / Фото Pexels

Декор в праздничной тематике

Не стоит покупать много подсвечников, ваз и других предметов для дома, которыми вы не будете пользоваться в течение года. Лучше сделать ставку на те же вещи в нейтральном цвете, чтобы украшать ими дом в любое время года. Можно сделать ставку на золото и серебро, которые будут актуальными всегда.

Праздничные подушки и одеяла

В новогоднюю пору всем нам хочется добавить настроения в дом, поэтому большинство покупают текстильные изделия, однако потом они почти весь год занимают много места в шкафу. Лучше купить базовые подушки с одеялом, которое можно использовать весь год. Компенсировать отсутствие тематических текстильных изделий можно благодаря елке и гирляндам.