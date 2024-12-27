Чтобы дома не ходить каждый день с веником и не заметать иголки, стоит узнать несколько секретов, которые продлят жизнь елке, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что делать, чтобы елка не осыпалась

На то, сколько долго елка может стоять в доме или квартире зависит много факторов – от места расположения до температуры в помещении и тому подобное. Важный момент, который надо помнить – елка пьет очень много, поэтому ежедневно надо пополнять ее запасы. Вода должна быть не холодной, а комнатной температуры.

Мы привыкли подпитывать цветы сахаром или другими ингредиентами, впрочем с елкой эти лайфхаки не работают, поэтому вполне будет достаточно только воды.

В моде сейчас минималистичное украшение елки одним большим бантом, или только одними гирляндами, впрочем все еще остаются сторонники наряжания елки шариками и другими украшениями. Если елка имеет слабые ветви, то игрушки на нее лучше вообще не вешать, поскольку они осыпятся уже через несколько дней.

Советы, которые помогут елке не осыпаться
Советы, которые помогут елке не осыпаться / Фото из инстаграма Деми Мур

Не забывайте, что елка очень не любит тепла, поэтому держите ее подальше от батарей, камина, печки и других источников тепла. Высокая температура осушает дерево. Сухое дерево можно легко определить – в нем быстро ломаются ветви, иголки желтеют и осыпаются и даже можно почувствовать затхлый запах.

Лучшей температурой для елки дома считается 16 – 18 градусов. Чтобы елка дольше прослужила – выбирайте стандартные светодиодные гирлянды. Они почти не нагреваются, поэтому их влияние на елку будет минимальным.

В случае, если в комнате сухой воздух, то неподалеку елки можно установить увлажнитель, или раз в несколько дней опрыскивать ее водой. После установки елки, не стоит ее передвигать или переносить в другую комнату. Если будете придерживаться этих правил, то можете сохранить елку гораздо дольше красивой и свежей.