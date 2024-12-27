В декабре еще можно было выполнять некоторые земельные работы пока не замерзла земля, в январе браться за огород и сад поздно, пишет 24 Канал. Именно поэтому в первый месяц нового года стоит выбирать овощи и зелень для посадки в теплице, а для этого надо выбирать правильные дни.

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От выбранных дат зависит, как будут расти семена и как быстро вы получите урожай. Астрологи верят в то, что от фаз Луны зависит все живое на этой планете. Не стоит сажать в дни, когда Луна находится в Новолуние и Полнолуние, иначе растения не примутся и урожая можно будет не ждать.

Нисходящая Луна – 15 – 28 января;

– 15 – 28 января; Новолуние – 29 января;

– 29 января; Растущая Луна – 1 – 13, 30 – 31 января;

– 1 – 13, 30 – 31 января; Полнолуние – 14 января.

Посевной календарь на январь

В январе можно сеять овощные культуры, корнеплоды, луковые и зелень с травами.

Лучшими днями для посадки овощей в январе считаются несколько дней: 3, 8, 10, 13, 17, 18, 24, 30 января. Неблагоприятными являются для посева любых растений вот такие даты – 2, 4, 6, 16, 29 января.



В январе можно работать в теплице / Фото Pexels

Редис лучше всего сажать 17, 18, 24, 28 января.

Томаты рекомендуется сажать 15, 18, 19, 25, 31 января.

Сладкий перец стоит высаживать 3, 5, 7, 17, 30 января.

Баклажаны хорошо примутся, когда их посадят 18, 18, 26, 29 января.

Лук советуют сажать 4, 5, 9, 15 января.

Чеснок рекомендуется сажать 25 и 30 января.

Зелень, в которую входят салаты, шпинат, рукола, укроп, петрушка, базилик и кинза сажайте в такие дни: 4, 5, 9, 15, 26, 28 января.

В январе в теплице можно подкармливать почву органическими и минеральными удобрениями. Придерживаясь этих простых правил посадки в рекомендованные дни, овощи и зелень хорошо примутся и быстро вырастут.