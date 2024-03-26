Уникайте цих фатальних помилок: як не зіпсувати урожай помідорів

Всі городники хочуть, щоб їхні овочі дали влітку гарний урожай. Однак через незнання часом можна допустити помилок, від яких урожаю може й не бути. Цього разу розповімо вам, чого саме не можна робити з помідорами.

Здебільшого, успішний урожай – це не що інакше, як правильний догляд за овочами. Тому для того, щоб зібрати багато помідорів, треба знати, як їх виростити, які вони умови люблять та яких помилок не варто допускати.

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Як виростити помідори

Насамперед вам треба придбати у магазині насіння того сорту помідорів, якими ви захочете ласувати влітку. Після того, як ґрунт добре прогріється, овочі можна висаджувати у відкритий ґрунт.

Врахуйте, що на врожайність помідорів впливає наявність сонця, затемнення ділянки, присутність великих дерев біля грядок та склад ґрунту.

Щоб виростити помідори спробуйте дотримуватися таких кроків:

Висадіть розсаду в торф’яні горщики;

Тримайте в квартирі, поки температура повітря буде триматися приблизно 18 градусів тепла;

Висадіть розсаду на сонячній половині ділянки;

Поливати помідори треба відстояною водою кімнатної температури.

Помідори дуже люблять тепло і погано ростуть в затінку, тому таких грядок треба уникати. Овочі є доволі примхливі до добрив та підживлення.



Яких помилок не можна використовувати під час посадки помідорів / Фото Pexels

Головні помилки при вирощуванні помідорів

Гарний урожай помідорів буде залежати не лише від сорту, але й від ваших знань, тому зверніть увагу на важливі деталі. При вирощуванні помідорів не можна висаджувати розсаду в непрогрітий ґрунт, садити помідори при температурі нижче 18 градусів тепла, поливати розсаду холодною водою.

Фатальною помилкою при вирощуванні помідорів є надмірне використання гербіцидів. Помідори мають підвищену чутливість до хімічних та органічних добавок. А ще ці овочі не люблять азотні добрива.

Надмірна кількість гербіцидів може викликати в них хімічний опік, що спричинить зупинку росту. Якщо листя вже буде сформоване, то на них можуть бути плями світлого чи темного кольору. Щоб вберегти врожай, краще від них відмовитися взагалі.