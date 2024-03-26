Избегайте этих роковых ошибок: как не испортить урожай помидоров

26 марта 2024, 00:24
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Источник:

Униан

Все огородники хотят, чтобы их овощи дали летом хороший урожай. Однако по незнанию порой можно допустить ошибки, от которых урожая может и не быть. На этот раз расскажем вам, чего именно нельзя делать с помидорами.

В основном, успешный урожай – это не что иное, как правильный уход за овощами. Поэтому для того, чтобы собрать много помидоров, надо знать, как их вырастить, какие они условия любят и каких ошибок не стоит допускать.

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Как вырастить помидоры

Прежде всего вам надо приобрести в магазине семена того сорта помидоров, которыми вы захотите лакомиться летом. После того, как почва хорошо прогреется, овощи можно высаживать в открытый грунт.

Учтите, что на урожайность помидоров влияет наличие солнца, затемнение участка, присутствие больших деревьев возле грядок и состав почвы.

Чтобы вырастить помидоры попробуйте придерживаться таких шагов:

  • Высадите рассаду в торфяные горшочки;
  • Держите в квартире, пока температура воздуха будет держаться примерно 18 градусов тепла;
  • Высадите рассаду на солнечной половине участка;
  • Поливать помидоры надо отстоянной водой комнатной температуры.

Помидоры очень любят тепло и плохо растут в тени, поэтому таких грядок надо избегать. Овощи довольно капризны к удобрениям и подкормке.


Какие ошибки нельзя использовать при посадке помидоров / Фото Pexels

Главные ошибки при выращивании помидоров

Хороший урожай помидоров будет зависеть не только от сорта, но и от ваших знаний, поэтому обратите внимание на важные детали. При выращивании помидоров нельзя высаживать рассаду в непрогретый грунт, сажать помидоры при температуре ниже 18 градусов тепла, поливать рассаду холодной водой.

Роковой ошибкой при выращивании помидоров является чрезмерное использование гербицидов. Помидоры имеют повышенную чувствительность к химическим и органическим добавкам. А еще эти овощи не любят азотные удобрения.

Чрезмерное количество гербицидов может вызвать у них химический ожог, что повлечет остановку роста. Если листья уже будут сформированы, то на них могут быть пятна светлого или темного цвета. Чтобы уберечь урожай, лучше от них отказаться вообще.

Автор: Юлія Турелик